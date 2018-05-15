Кланова модель управління країною тримається на мажоритарних округах

Вибори до Верховної Ради України мають відбуватися за пропорційним принципом і фракція «Батьківщина» голосуватиме за Виборчий кодекс, який передбачає відмову від змішаної системи виборів. Про це лідер фракції Юлія Тимошенко повідомила в прямому ефірі телеканалу «ICTV».
«Проголосований у першому читанні Виборчий кодекс був підтриманий нашею фракцією і ми надали всі необхідні правки», – наголосила вона.
Політик пояснила, що шанс зламати олігархічну модель управління країною є лише за умови впровадження виборів за партійними списками. Треба прибрати ганебну мажоритарну складову, тому що кланова модель правління країною тримається саме на цих мажоритарних округах, повернення до яких відбулося за сприяння Віктора Януковича.
«На мажоритарних округах обирається конкретний депутат. За те, щоб пройти, він вкладає від 1 до 3 млн доларів. Ніхто й копійки не вкладе, якщо потім не відпрацює їх в парламенті. Тобто мажоритарні депутати приходять відбити те, що вклали на окрузі. Так представники кланів, вкладають гроші, проходять в парламент і знову керують країною, як і раніше і протягують лобістьскі закони задля наживи», – зауважила Юлія Тимошенко.
У «Батьківщині» впевнені: зараз, як ніколи, Україна підішла до межі, коли можна зламати кланову систему. Партія боротиметься проти фальсифікацій на кожній дільниці.