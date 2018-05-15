Монтаж конструкцій каркасу пасажирського терміналу в запорізькому аеропорту почнеться в травні

Будівництво нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» йде відповідно з графіком. Проблем з фінансуванням немає. Про це доповіли сьогодні міському голові Володимиру Буряку представники генерального підрядника – компанії «Альтіс-Констракшн».
На даний момент виконано котлован, облаштовано палі під новий термінал, близько 80% фундаментної плити, демонтована частина споруд, розташованих на місці майбутнього терміналу. У травні почнеться монтаж конструкцій каркасу майбутнього терміналу, зведення стін і перегородок.
За словами першого заступника директора ТОВ «Альтіс-Констракшн» Сергія Закреничного, всі роботи виконуються відповідно до затвердженого графіку. Міська влада виконує взяті на себе зобов’язання, питань щодо фінансування робіт немає.
– Сьогодні головне не знижувати темп робіт. Максимум до кінця 2019 року будівництво нового пасажирського терміналу має бути завершене, як і передбачено договором, – зазначив Володимир Буряк.
Директор КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Віктор Біскупський повідомив, що багато авіакомпаній активно цікавляться перспективами завершення будівництва нового терміналу. У перспективі, після відкриття терміналу, очікується збільшення кількості рейсів, прихід нових авіакомпаній.
– Новий термінал це добре. Однак над збільшенням кількості рейсів, пасажиропотоку необхідно працювати вже зараз. Це залежить в тому числі і від якості послуг, що надаються аеропортом, навіть в сучасних умовах. Тому завдання керівництва аеропорту – підвищення якості послуг як для авіакомпаній, так і для пасажирів, – заявив Володимир Буряк.