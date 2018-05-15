Плитку на проспекті Маяковського відновлять протягом поточного тижня

У суботу надійшла інформація про те, що на реконструйованій пішохідній зоні на проспекті Маяковського просіла тротуарна плитка. В ході сьогоднішньої апаратної наради представники міських комунальних служб доповіли міському голові Володимиру Буряку про причини події і терміни ліквідації аварійної ситуації.
Комунальники повідомили, що причина в пориві труби системи поливу. За словами директора КРБП «Зеленбуд» Олексія Анохіна, в п’ятницю прорвало пластикову трубу у водопровідному колодязі. В результаті колодязь був залитий водою. Воду відкачали, але частина води встигла розмити основу під плиткою, яка почала просідати.
Аварійну ділянку обгородили. Робітники КП «ЕЛУАШ» приступили до розбирання плитки. Необхідно буде відновити основу під плиткою, дочекатися її висихання та усадки, знову покласти покриття. У зв’язку з цим роботи займуть декілька днів. Як зазначив Олексій Анохін, для того, щоб виконати роботу якісно знадобиться кілька днів, планується завершити до кінця тижня.
– Я змушений констатувати, що проблема в основному виникла з вини комунального підприємства «Зеленбуд». Тому всі роботи повинні бути виконані за рахунок оборотних коштів підприємства, без залучення додаткових коштів з бюджету міста, – зазначив Володимир Буряк.