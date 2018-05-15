Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує мешканцю Запоріжжя, який в гуртожитку спричинив смертельне ножове поранення сусіду.
13 травня близько 16:25 до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків Дніпровського району Запоріжжя між сусідами виник конфлікт. У одного з них ножове поранення.
На місце події були скеровані слідчо-оперативна група відділу поліції, наряд патрульної поліції.
Встановлено, що між чоловіками раптово виникла сварка. В результаті якої зловмисник 1989 року народження наніс ножове поранення тулубу потерпілому 1975 року народження. Від отриманого поранення останній помер на місці.
Раніше незасудженого нападника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне #вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 25 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Відділ комунікації поліції Запорізької області