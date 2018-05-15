Сучасна українська сім’я – яка вона?

«Коли зневажаються основні права однієї сім’ї — єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою» Кофі Аннан, 7-й Генеральний секретар ООН
20 вересня 1993 року відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН запроваджено Міжнародний день сім’ї – 15 травня.
Ситуація в Україні
Середній вік чоловіків, які вперше беруть шлюб, становив 29,8 років. У жінок він дещо менший, але не набагато — 27,3 роки.
За даними управління статистики, у Запорізькій області найбільше домогосподарств, де є одна дитина – 82,2%. Дві дитини – 17,2% домогосподарств, три і більше дітей – 0,6%.
Пільговим кредитуванням житла для молоді займається Державний фонд сприяння молодіжному будівництву (Держмолодьжитло). У 2017-му за всіма програмами, які реалізовують за сприяння фонду, уклали 568 договорів із громадянами. Із них 319 — це пільгові кредити для молоді.
Більше 12% пар, які знаходяться в громадянському шлюбі. Серед молоді таких шлюбів більше.
Близько 1,2% українців вважають child-free ідеальною формою сім’ї.
За даними обстежень Держкомстату, з одним із батьків проживають 20% українських дітей. Цей показник трохи вищий, ніж в середньому в ЄС.
Сучасна українська сім’я переважно має економічні проблеми. Лише 4 % сімей вистачає на все необхідне, роблять заощадження та живуть у повному достатку. Вистачає лише на продукти харчування кожній третій сім’ ї.
За роки незалежності в Україні частка дітей, що народилися поза межами офіційних шлюбів, виросла вдвічі, особливо серед сільських жінок.
В демографії є стандартизований коефіцієнт розлучуваності – кількість розлучень на тисячу населення. В Європі він складає два розлучення на тисячу населення, в Україні вище – три розлучення.
За інформацією уповноваженого Президента з прав дітей Миколи Кулеби, є близько 671 тисяч кримінальних проваджень про примусове стягнення аліментів, враховуючи рішення іноземних судів. Сам факт виглядає дуже тривожним – як правило, припинення подружніх стосунків означає, що і батьківські обов’язки припиняються.
За дослідженнями Інституту демографії серед респондентів з дітьми 81% зазначили, що народження їх останньої дитини було запланованим. Це показник того, що планування батьківства вже стало соціокультурною нормою.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»