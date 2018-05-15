У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі

14 травня о 15:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Машинній в Заводському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить гараж на загальній площі 30 м кв.
О 16:05 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 16:14 – повністю ліквідували пожежу.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 9 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
14 квітня під час земляних робіт в с. Старобогданівка виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували 1 мінометну міну калібру 82 мм.
Того ж дня, поблизу смт Степногірськ Василівського району фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 1 мінометну міну калібру 82 мм та 1 гранату Ф-1.
Також 14 травня, поблизу села Роздол Михайлівського району в лісосмузі фахівці-піротехніки ГУ ДСНС ідентифікували 4 артснаряда калібру 76 мм та 2 артснаряда калібру 45 мм.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.