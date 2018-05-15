У Запорізькій області поліцейські затримали грабіжника

Поліцейські групи реагування в селищі міського типу Якимівка оперативно затримали раніше засудженого чоловіка, який пограбував неповнолітню. Відкрито кримінальне провадження.
14 травня о 0:30 до Якимівське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про пограбування 15-річної дівчини.
Співробітники групи реагування поліції виїхали на місце події. Правоохоронці оперативно, неподалік місця злочину, затримали зловмисника. Ним виявився раніше засуджений мешканець Якимівського району 1999 року народження.
Встановлено, що на вулиці Пушкіна в селищі міського типу Якимівка знайомий хлопець вдарив її та заволодів мобільним телефоном. Після чого втік.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу нападнику.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (#грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Викрадений телефон повернуто власниці.
З початку року запорізькими поліцейськими 93 особам повідомлено про підозру у скоєнні пограбувань.
Відділ комунікації поліції Запорізької області