Унікальні наукові дослідження презентували в ЗНУ історики

Наприкінці минулого тижня на базі історичного факультету Запорізького національного університету з нагоди вшанування пам’яті відомого українського історика професора Анатолія Бойка провели Всеукраїнську наукову конференцію «Історія Степової України XVII-XXI століття». Захід відбувся за підтримки департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації і за участю Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Крім того, організатори конференції наголосили, що незабаром планується проведення на базі історичного факультету ЗНУ наукової конференції, яка буде стосуватись історичних питань українсько-російських відносин за умов агресії 2014-2018 років.
На захід завітали науковці з Херсона, Одеси, Мелітополя, Ізмаїла, Харкова, Бердянська, Дніпра, Києва та інших міст. Декан історичного факультету ЗНУ, професор Володимир Мільчев зазначив, що «наукові здобутки, історичні дослідження півдня України, багатогранність і творчу спадщину Анатолія Бойка, справу якого продовжують у наукових дослідженнях, – важко переоцінити». Володимир Іванович також окреслив тематику конференції: історія церкви та релігії, джерела історії Степової України, місце Півдня України в дослідженнях, історичні міфи заселення та колонізації: «корінне» та «прийшле» населення Півдня, ХІХ століття – колоніалізм, урбанізація, індустріалізація, культуртрегерство; формування та динаміка місцевих еліт, розвиток культури на території Степової України, місце Південної України в українсько-російських відносинах за умов агресії.
Скажімо, професор кафедри історії України ЗНУ Олександр Ігнатуша представив історичні аспекти руху за автокефалію православної церкви на Запоріжжі у 20-х рр. XX століття. Своє дослідження, присвячене змінам в ідентичностях населення Півдня України (2014-2018 рр.), презентував доцент кафедри новітньої історії України ЗНУ Олексій Штейнле. Про сільське населення Степової України у 80-90 рр. 20 століття, рецепції та зміни світогляду розповів голова правління Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ Сергій Білівненко.
Для довідки
Відзначимо, що ця конференція проводиться в Запорізькому національному університеті з 2007 року. Серед її організаторів: Запорізьке наукове товариство ім. Я.Новицького, історичний факультет ЗНУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Державний архів Запорізької області, Національний заповідник «Хортиця», Запорізький краєзнавчий музей, Запорізька обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека, програма ім. Ковальських Канадського інституту українських студій.
Прес-служба ЗНУ