Володимир Буряк: «15 червня запорізький аеропорт повинен відновити відправлення та приймання авіарейсів»

Ремонт основної злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» стартує 26 травня. Роботи повинні бути завершені 14 червня. Вже 15 червня польоти із запорізького аеропорту повинні відновитися. Таке завдання поставив міський голова Володимир Буряк в ході сьогоднішньої наради.
Сьогодні в міськвиконкомі відбулася нарада, присвячена планам розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Розглядалися питання ремонту злітно-посадкової смуги, продовження будівництва пасажирського терміналу, збільшення пасажиропотоку та відкриття нових рейсів.
Зокрема в цьому році планується відремонтувати понад сім тисяч квадратних метрів покриття основної злітно-посадкової смуги. Це ті ділянки, які торік не ремонтувалися і в першу чергу потребують відновлення.
– Встановлено чіткі терміни виконання ремонту. З 26 травня по 14 червня. З 00:00 15 червня основна злітно-посадкова смуга повинна знову мати можливість приймати і відправляти рейси. При цьому робота повинна бути виконана якісно, з дотриманням технології, щоб ми не поверталися до ремонту цих ділянок в найближчі роки, – заявив Володимир Буряк.
Директор КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Віктор Біскупський нагадав, що в останній раз капітальний ремонт основної злітно-посадкової смуги запорізького аеропорту проводився в 1982 році. У минулому році було відремонтовано близько 20 тисяч квадратних метрів поточним ремонтом. Вже зараз можна сказати, що відремонтовані плити витримали випробування взимку перепадами температури, а також збільшенням кількості рейсів.
Міський голова Володимир Буряк також акцентував на перспективних планах розвитку аеропорту, в тому числі будівництві нової злітно-посадкової смуги, здатної приймати всі види літаків.
Міський голова зазначив, що в подальшій перспективі планується будівництво нової злітно-посадкової смуги. Зараз приблизно зрозумілий порядок цифр. Нова смуга з усім необхідним обладнанням обійдеться близько 1,2 мільярда гривень.
– Це подальша перспектива нашого аеропорту. Зрозуміло, що місто не зможе самостійно профінансувати такий об’єкт. Однак Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» включений до державної програми розвитку аеропортів. Уже в понеділок я буду в Кабінеті Міністрів України, де планую обговорити, в тому числі і з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, перспективи державного фінансування будівництва нової смуги, – повідомив Володимир Буряк.