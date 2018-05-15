Запоріжці готові зустрічати туристів та ділитися щастям

12–13 травня пройшов ІІІ Запорізький обласний туристичний фестиваль „Запоріжжя – місце щастя”. Цього року Запорізький обласний туристичний фестиваль „Запоріжжя – місце щастя” відбувся у Вознесенівському парку біля каскадів водоспадів „Райдуга” — в одному з найпопулярніших місць відпочинку обласного центру.
На туристичному святі просто неба запоріжців і гостей міста вітали заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Едуард Гугнін, перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков, заступник міського голови Анатолій Пустоваров, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко та президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані. Усі вони підкреслили, що наш край має величезний туристичний потенціал, Запоріжжя та область зачаровують і приваблюють своєю красою.
За словами заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Едуарда Гугніна, фестиваль проводиться для того, щоб звернути увагу українців і гостей з-за кордону на те, які пам’ятки варто побачити в Запорізькій області. Представники галузі туризму з усієї області презентують любителям різних видів відпочинку свої оригінальні проекти. Цього разу в Запоріжжі туристичний продукт представляли учасники фестивалю з Мелітополя, Бердянська, Кирилівки, Чернігівки, а також представників об’єднаних територіальних громад, які організували чудове свято з великою концертною програмою.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко побажав усім у успішного туристичного сезону, адже Запоріжжя вміє добре працювати і має право добре відпочивати. Незабутнім відпочинок роблять безліч цікавих місць, музеїв, туристичних об’єктів.
Тож, на фестивалі була можливість отримати інформацію з перших рук, спланувати поїздки на море, до пам’яток, та місць активного відпочинку і навіть виграти подарункові сертифікати.
Серед учасників фестивалю була чимало представників туристичного бізнесу (туристичні фірми, заклади розміщення, харчування та дозвілля), закладів культури (музеї, заповідники), представництв зелених садиб, спортивного туризму та екстремального відпочинку, а також народні майстри. Пройшло виїзне святкування „Дня Бердянська”, окремо свої цікавинки демонстрували Запоріжжя та Кирилівка.
Ціле інтрекультурне містечко презентували представники національних товариств області. Гості фестивалю знайомилися із болгарськими піснями, традиціями кримських татар, життям німецької громади.
Родзинкою фестивалю став колоритний виступ театру скіфської звитяги „Великий став” (Чернігівський рaйон). Був й контактний „живий куточок”, де міські діти із радістю обнімали телятко.
Також 12–13 травня для учасників фестивалю „Запоріжжя – місце щастя” відбувся інформаційний тур на узбережжя Азовського моря до Кирилівки. Під час туру були презентовані кращі літні пропозиції 2018 року, готелі, бази відпочинку та заклади харчування Азовського узбережжя. Учасники туру, туроператори, представники туристичних фірм та центрів, журналісти дізналися, як вдало поєднати відпочинок на морі з насиченими екскурсійними програмами. Зокрема, учасники інформаційного туру завітали до унікальної Кам’яної могили.
Кирилівка останніми роками позитивно змінила свій імідж, центр селища милує око новими тротуарами із кольоровою плиткою, фонтанами, чудовими клумбами, з’явилися готелі із спортивними площадками зі штучним покриттям. Для інформування та проведення численних фестивалів та розважальних програм задіяний великий екран, в сезон тут відбуваються десятки свят, змагань, концертів. 22 травня тут відзначатимуть „День Кирилівки”, з 25 до 29 травня у Кирилівці відбудеться святкове відкриття сезону із численними розвагами та концертами, вже традиційним заходом „Кирилівка фест”, зірковим гостем стане Арсен Мірзоян. В селищі планують впорядкувати красиву набережну.
Кожного сезону відпочивальникам пропонують місця для відпочинку на усі смаки – від автокемпінгів та проживання у приватному секторі до будинків відпочинку та готелів європейського рівня послуг. Унікальний санаторій „Кирилівка” пропонує лікування широкого спектру хвороб, включаючи безпліддя. Кожного літа у селищі відпочиває до мільйона туристів. Учасники фестивалю „Запоріжжя – місце щастя” відвідали десятки готелів, баз, завітали до приватного сектора, впевнилися у готовності аквапарку, дельфінарію, закладів спортивного відпочинку до напливу туристів.
Інформацію про Запорізьку область учасники фестивалю „Запоріжжя – місце щастя” нададуть мешканцям усіх областей України, а запоріжці завжди готові гостинно зустріти туристів і в індустріальному центрі, і в сільських садибах, і на узбережжі Азовського моря.