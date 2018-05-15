Запорізький аеропорт веде переговори про відкриття нових рейсів

Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» веде переговори з 28 авіакомпаніями про збільшення кількості польотів діючих рейсів, відкриття нових рейсів. Це стосується як регулярних, так і чартерних рейсів. Перші результати вже досягнуті. Про це поінформували сьогодні міського голову Володимира Буряка представники КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».
У першому кварталі 2018 року Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» збільшив кількість обслуговуваних пасажирів на 30%. У квітні аеропорт обслужив 35 тисяч пасажирів, що на 15% більше показників березня. Робота по збільшенню кількості рейсів і пасажиропотоку триває.
Зокрема в півтора рази буде збільшено кількість чартерних рейсів в літній період. Працюватиме новий чартерний напрямок – Доломан (Туреччина). Збільшено кількість рейсів в Стамбул, Мінськ і так далі. З 2 липня відкриється перший регулярний рейс із Запоріжжя до Європи. Це будуть авіарейси компанії LOT «Запоріжжя – Варшава».
Ведуться переговори з 28 авіакомпаніями щодо відкриття нових рейсів, збільшення кількості діючих рейсів. Це стосується як короткострокової перспективи, так і перспективи на найближчі роки, пов’язаної із завершенням будівництва нового пасажирського терміналу. Йде робота і з авіакомпаніями, які позиціонують себе як лоукости з квитками за прийнятними цінами.
За словами заступника директора КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя » Олексія Дубревського, ведуться переговори і про відкриття ще одного регулярного рейсу в Європу – «Запоріжжя – Барселона». Однак переговори ще не завершені, тому офіційно про його відкриття говорити поки рано.
– Навіть сьогодні у нас існує можливість збільшити кількість обслуговуваних рейсів. Необхідно працювати як з авіакомпаніями, так і з турфірмами. Головне, що вони повинні отримувати від аеропорту якісні послуги, – заявив Володимир Буряк.