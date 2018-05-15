Змагання “Юний кінолог»

12 травня, на стадіоні «Локомотив» відбулися змагання серед юних членів клубу службового собаківництва Товариства сприяння оборони України. Змагання майже ювілейні, тому що відбуваються вже десятий рік поспіль. Змагалися наймолодші учасники клубу віком від 8 до 18 років- володарі та виховники власних собак різних порід, від величезних німецьких вівчарок до невеличких та примхливих такс. Програма змагань досить складна та насичена. По перше це біг 100 метрів, подолання перешкод, курс слухняності, виконування команд, охорона речей, пошук за запахом, затримання правопорушника, відмова від їжі, та вміння не лякатися пострілів. Переможців та учасників чекали різноманітні призи та подарунки. Хто більше був задоволений від змагань- собаки чи їх володарі важко визначити. Бо очі сяяли щастям і у тих і у інших.
Олександр Максимов