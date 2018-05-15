«Знай, люби, бережи» ХІ обласний природно-краєзнавчий зліт учнівської молоді

Теплим, весняним сонцем зустрічало славне місто Запоріжжя, тихими хвилями вітав старий Дніпро юних учасників ХІ обласного природно-краєзнавчого зльоту учнівської молоді «Знай, люби, бережи», який пройшов 10-12 травня 2018 року на турбазі «Дніпрянка». Зліт організований комунальним закладом «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради.
Метою проведення зльоту було визначення рівня знань, умінь і навичок польових досліджень учнів, набутих на заняттях гуртків з природничого краєзнавства та під час краєзнавчих експедицій.
Учасники змагалися у двох вікових категоріях – «молодша» (6-8 класи) та «старша» (9-11 класи) за напрямами «географічне краєзнавство» та «екологічне краєзнавство».
Програма зльоту складалася з конкурсів «Візитка команди», «Ерудити-краєзнавці», «Знавці рідної природи», контрольного природничо-краєзнавчого маршруту та туристсько-спортивної естафети. Захід проходив на турбазі «Дніпрянка» КЗ «Центр туризму» ЗОР та мальовничому березі затоки Осокора. Також, учасники мали змогу відпочити під час розважальної програми «У колі друзів», де діти співали і слухали українських пісень.
У зльоті взяли участь 12 команд з мм. Мелітополь, Енергодар; Бердянського, Василівського, Веселівського, Мелітопольського, Чернігівського районів та Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області. Загальна кількість учасників заходу 128 осіб.
За підсумками зльоту найсильнішими екологами у молодшій віковій групі стала команда «Таврида» Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7 (кер. Макарук О.С.) у старшій групі – команда «Бджоли» ДЕО «ЕХО» Верхньотокмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чернігівської селищної ради Чернігівського району (кер. Солоха С.О.). Найсильнішими географами у молодшій віковій групі стала команда «Ритм» Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради (кер. Костікова Н.В.), у старшій віковій групі – команда «Цунамі» Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту (кер. Ленінець Г.В.).
На заході панувала дружня і тепла атмосфера, учасники чесно змагалися, показуючи свої знання та вміння. Закінчився зліт приємною церемонією нагородження: всі учасники отримали грамоти та пам’ятні призи.
Відділ краєзнавства та патріотичного виховання КЗ «Центр туризму» ЗОР