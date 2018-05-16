Читайте у газеті “Запорізька правда” за 17.05.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 17 травня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Частина наших публікацій мають конкретні датові інформаційні приводи. Такі, як, зокрема День культурного розмаїття та День музеїв.
А ще ми поговоримо про День вишиванки. Одягнути її і в ній піти на роботу чи на навчання, – така дія має глибоку сутність, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Люди в День вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Підтвердження цьому «Запорізька правда» здобула, взявши участь у заході до Дня вишиванки, що відбувся у Києві у Мистецькому арсеналі з ініціативи Міністерства інформаційної політики України і ГО «Всесвітній день вишиванки». Тут пройшов етнопоказ сучасних вишиванок від провідних дизайнерів України з дефіле за участю «українських амазонок» – жінок-військових, волонтерок, журналісток. Чудовим дійством надихалися і представники вищого керівництва держави та дипломати, і пересічні громадяни, в їх числі митці, журналісти, дизайнери. Про всі сюрпризи заходу читайте у «Запорізькій правді».
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Ми, українці, – європейці. Бо з іншими європейськими націями маємо спільні, в першу чергу, цінності – духовні, етичні, інтелектуальні, культурологічні. А ще й географічний центр Європи міститься саме в Україні. «Запорізька правда» напередодні святкування Дня Європи, коли відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту, взялася дослідити процес повернення українців до своїх витоків – у родину європейської спільноти.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Їх чимало у нинішньому випуску – на будь-який найвишуканіший смак. Адже для когось сенсаційною здаватиметься одна інформація, для іншого друга. В цілому ж, захопливе читання ми вам гарантуємо.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й захоплюючу рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про найкрасивішу та найдивовижнішу червонокнижну рослину, оспівану у піснях та легендах – сиву ковилу і про потаємні місця, де її ще можна побачити на Запоріжжі.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.