Юліана Козаченко: “Підприємства Запорізької області сплатили 73 мільйони екологічного податку”

Надходження екологічного податку у Запорізькому регіоні з початку року перевищили 73,5 мільйона гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко. Вона зазначила, що порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень сплати збільшився на 26 відсотків, до бюджетів додатково надійшло понад 15 мільйонів.
Найбільші суми отримали місцеві скарбниці – 40,4 мільйона, що на 8,4 мільйона більше, ніж торік. До державного бюджету спрямовано більш ніж 33 мільйони, що на 6,8 мільйона перевищує дані січня-квітня 2017 року.
Близько 79 відсотків від загальних надходжень забезпечили підприємства м. Енергодар – майже 58 мільйонів, суб’єкти господарювання Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів сплатили 6,2 мільйона, м. Запоріжжя – 5,6 мільйона.
Усього з початку року в регіоні платниками “екоподатку” зареєстровано 2,8 тисячі підприємств, які під час своєї діяльності здійснюють викиди в атмосферу, водні об’єкти, а також утворюють та розміщують радіоактивні відходи.
Головне управління ДФС у Запорізькій області