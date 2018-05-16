На Запоріжжі чоловік спричинив тяжкі тілесні ушкодження співмешканці

До восьми років позбавлення волі загрожує мешканцю Великобілозерського району, який під час раптово виниклої сварки спричинив тяжкі тілесні ушкодження своїй співмешканці.
14 травня близько 10:45 в селі Велика Білозерка Великобілозерського району під час вживання спиртних напоїв між співмешканцями виникла сварка. Чоловік 1968 року народження побив жінку 1974 року народження та спричинив ножове поранення тулубу.
Громадянку з тілесними ушкодженнями лікарями швидкої допомоги доставлено до районної лікарні та госпіталізовано.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникові.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 29 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку у гаражі мешканця Запоріжжя поліцейські виявили і вилучили зброю, боєприпаси та наркотичні засоби.
Відділ комунікації поліції Запорізької області