На Запоріжжі оперативники затримали підозрюваного у збуті наркотиків

У місті Бердянськ поліцейські викрили зловмисника, який збув марихуану. Під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання поліцейські виявили рослини конопель. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
15 травня працівники кримінальної поліції Бердянська затримали раніше засудженого місцевого мешканця 1989 року народження, який збув марихуану. Після чого, поліцейськими було проведено санкціонованого обшуку та виявлено 17 кущів коноплі, які зловмисник вирощував за місцем проживання.
На сьогодні вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Також у діях фігуранта вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Триває досудове розслідування.
Всього з початку 2018 року працівники поліції Запорізької області розкрили 325 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що в Запоріжжі поліцейські у підозрюваного в збуті вилучили наркотики, зброю та боєприпаси.
Відділ комунікації поліції Запорізької області