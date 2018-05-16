На Запоріжжі поліцейські підвели підсумки роботи за 4 місяці

Начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Сергій Коміссаров провів нараду, під час якої керівники підрозділів поліції прозвітували про роботу за 4 місяці поточного року.
Нарада керівництва відбулась 15 травня у приміщенні ГУНП в Запорізькій області. Під час заходу керівники підрозділів поліції прозвітували про роботу за 4 місяці 2018 року з основних напрямків службової діяльності.
Начальник поліції Запорізької області Сергій Коміссаров визначив пріоритетні напрямки діяльності поліції області, серед яких – боротьба з обігом наркотиків, незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами, забезпечення правопорядку та захист населення.
Також керівник подякував особовому складу за забезпечення громадського порядку під час травневих свят, завдяки чому масові заходи відбулись без істотних порушень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області