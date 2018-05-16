На Запоріжжі поліцейські розкрили жорстоке вбивство

Між родичами виник конфлікт, в результаті якого син спричинив смертельні тілесні ушкодження батькові. Щоб приховати злочин, чоловік влаштував пожежу. Підозрюваного затримали.
15 травня близько 16:50 до Шевченківського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що під час гасіння пожежі в квартирі виявлено труп чоловіка 1962 року народження з тілесними ушкодженнями.
Вжитими заходами розшуку працівники карного розшуку встановили обставини скоєння злочину та особу підозрюваного. Раніше засудженого громадянина 1987 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлено, що зловмисник, під час раптово виниклої сварки зі своїм батьком, наніс йому численні удари по голові. В результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, фігурант влаштував пожежу та втік.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 26 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що поліцейські затримали мешканця Запоріжжя, який в гуртожитку спричинив смертельне ножове поранення сусіду.
Відділ комунікації поліції Запорізької області