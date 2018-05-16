На Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси

Працівники ГУНП в Запорізькій області та патрульної поліції на території Запорізької області у дванадцяти громадян вилучили наркотичні засоби та корпуси гранат.
За добу правоохоронці на території Запорізької області вилучили наркотичні засоби та боєприпаси.
Так, 15 травня працівники Управління патрульної поліції в Запорізькій області на території Олександрівського, Комунарського, Вознесенівського, Шевченівського районів міста Запоріжжя вилучили у громадян 1975, 1977, 1981, 1985, 1981 років народження наркотичний засіб «марихуана». А у чоловіка 1993 року народження кристалічну речовину синього кольору.
Дільничні офіцери поліції у Заводському районі Запоріжжя за місцем мешкання раніше засудженого чоловіка 1985 року народження вилучили наркотичну речовину «марихуана», наркотичну кристалічну речовину білого кольору та електронні ваги.
У селищі міського типу Розівка працівники Управління превентивної діяльності ГУНП спільно з батальйоном поліції особливого призначення «Скіф» вилучили у місцевого мешканця 1997 року народження наркотичний засіб «марихуана».
А слідчі спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області в місті Бердянськ під час огляду помешкання раніше засудженого громадянина 1986 року народження виявили та вилучили наркотичний засіб «Ацетильований опій», корпус гранати «Ф-1» без запала та тубус ручного протитанкового гранатомета.
Крім того, 15 травня в містах Мелітополь та Бердянськ поліцейські вилучили у трьох раніше незасуджених громадян 1981, 1978 та 1986 років народження корпуси гранат «Ф-1» без запалів.
Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 90 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу зброї, боєприпасів або вибухових речовин та 294 особам – у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що під час операції «Зброя та вибухівка» працівники поліції вилучили боєприпаси на території Розівського та Пологівського районів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області