На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину

На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину

Працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Мелітополь під час вживання спиртних напоїв наніс смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.

10 травня близько 19:00 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканців одного із будинків по вулиці Дружби про те, що сусід не відчиняє двері. У квартирі поліцейські виявили труп чоловіка 1980 року народження з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що потерпілий отримав смертельне тілесне ушкодження під час вживання спиртних напоїв від 44–річного мешканця Мелітополя.

На сьогодні стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкцією статті передбачено від семи до десяти років позбавлення волі.

Всього з початку року на території Запорізької області встановлено 9 осіб, які підозрюються у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. 

Нагадаємо, що у Великобілозерському районі під час раптово виниклої сварки чоловік спричинив тяжкі тілесні ушкодження своїй співмешканці.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Кримінал