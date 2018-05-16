На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину

Працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Мелітополь під час вживання спиртних напоїв наніс смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.
10 травня близько 19:00 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканців одного із будинків по вулиці Дружби про те, що сусід не відчиняє двері. У квартирі поліцейські виявили труп чоловіка 1980 року народження з тілесними ушкодженнями.
Встановлено, що потерпілий отримав смертельне тілесне ушкодження під час вживання спиртних напоїв від 44–річного мешканця Мелітополя.
На сьогодні стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкцією статті передбачено від семи до десяти років позбавлення волі.
Всього з початку року на території Запорізької області встановлено 9 осіб, які підозрюються у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.
Нагадаємо, що у Великобілозерському районі під час раптово виниклої сварки чоловік спричинив тяжкі тілесні ушкодження своїй співмешканці.
Відділ комунікації поліції Запорізької області