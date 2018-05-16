НСЖУ закликає Президента невідкладно стати на захист вітчизняних друкованих ЗМІ

Національна спілка журналістів України звертається до Президента із закликом ініціювати прийняття Закону України про посилення інформаційної безпеки та державної підтримки вітчизняних друкованих ЗМІ. Різке подорожчання імпортного газетного паперу та підвищення тарифів «Укрпоштою» на доставку друкованої преси призвело до катастрофічної ситуації на ринку національних та місцевих друкованих суспільно-політичних ЗМІ, констатують у НСЖУ. З метою посилення інформаційної безпеки України Спілка журналістів пропонує запровадити державну протекціоністську політику щодо підтримки друкованих ЗМІ, що є загальноприйнятною практикою у країнах Європи.
– В Україні має бути створена така модель державної підтримки, що буде спрямована на збереження наявних видань від закриття та впровадження інновацій у друкованих медіа, – йдеться у зверненні до Президента, підписаному головою НСЖУ Сергієм Томіленком.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Національної спілки журналістів України
до Президента України Петра Порошенка
щодо необхідності Президентської ініціативи з розробки Закону України про посилення інформаційної безпеки України та державної підтримки вітчизняних друкованих ЗМІ
Вельмишановний пане Президенте України!
Учасники пленуму Національної спілки журналістів України констатують, що в державі склалася катастрофічна ситуація на ринку видавництва друкованих суспільно-політичних засобів масової інформації. Головною причиною критичної ситуації стало різке здорожчання газетного паперу та видавничих послуг, тарифів на доставку Укрпоштою друкованих ЗМІ.
Зокрема, ціни на газетний папір з грудня 2017 по травень 2018 зросли на 45-50%.
«Укрпошта» запланувала підвищення тарифів на доставку друкованої преси майже на 25% до кінця 2018 і ще на 19% – з 1 січня 2019 року.
Це неминуче призведе до загибелі багатьох місцевих газет, що напряму загрожує інформаційній безпеці України.
В умовах інформаційного протистояння, яке відбувається на фоні бойових дій на сході держави, НСЖУ вважає за необхідне звернутися до Вас, як гаранта національної безпеки України, із закликом виступити з Президентською ініціативою прийняття Закону України про посилення інформаційної безпеки України та державної підтримки вітчизняних друкованих ЗМІ.
Закон має поставити за мету:
– посилити фінансово-економічну та іншу державну підтримку друкованих громадсько-політичних засобів масової інформації;
– активізацію протекціоністської політики держави друкованих ЗМІ щодо зниження споживчої вартості інформаційної продукції, включаючи податкове, тарифне, митне, валютне та господарське регулювання, відшкодування збитків, подання фінансової допомоги, як того вимагає стаття 4 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;
– модернізацію вітчизняних друкованих видань.
Вважаємо за необхідне зламати монополію на продаж газетного паперу, оскільки практично весь папір, що реалізується в Україні, – російського виробництва. Росія у будь-який момент може заборонити продаж паперу Україні, а купувати його через треті-четверті держави буде не менш дорого. Тому пропонуємо закупити за бюджетні кошти папір інших виробників – зокрема, Фінляндії, – і продавати його редакціям.
Також варто відновити та модернізувати роботу паперових комбінатів в Україні – зокрема, Жидачівського, – або врешті-решт збудувати нові.
В Україні має бути створена така модель державної підтримки, що буде спрямована на збереження наявних видань від закриття та підтримку використання новітніх технологій, впровадження інновацій у друкованих медіа.
Концепція державної підтримки друкованим громадсько-політичним ЗМІ є загальноприйнятою практикою у країнах Європи. В Україні вона дозволить не лише посилити національні позиції держави, а й попередити концентрацію медіавласності, запобігти закриттю друкованих ЗМІ.
З повагою,
Голова НСЖУ Сергій Томіленко