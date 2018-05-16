Запорізькі оперативники затримали підозрюваного у серії крадіжок

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області на «гарячому» затримали зловмисника, який підозрюється у скоєнні серії крадіжок на території України.
15 травня працівники Управління карного розшуку затримали крадія безпосередньо після скоєння злочину.
Раніше неодноразово засуджений чоловік 1977 року народження шляхом віджиму пластикового вікна проник до приватного будинку в Шевченківському районі Запоріжжя та вчинив крадіжку. Під час затримання у підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили викрадені ювелірні вироби, ноутбук, мобільний телефон, інше майно, а також інструменти, за допомогою яких зловмисник проникав до приміщень.
Поліцейськими встановлено, що фігурант упродовж 2017-2018 років вчиняв крадіжки з приватних будинків заможних громадян на території Запорізької області та інших регіонів України.
На даний час він обґрунтовано підозрюється у вчиненні 11 таких злочинів у різних районах Запоріжжя та області. Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення його причетності до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей країни.
На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 2707 крадіжок.
Нагадаємо, що в Мелітополі співробітники групи реагування на «гарячому» затримали чоловіка, який проник до офісу приватного підприємця та намагався викрасти комп’ютерну техніку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області