Запорізькі поліцейські вилучили гранату та набої

Працівники Розівського відділення поліції вилучили #боєприпаси за місцем мешкання 62-річного чоловіка. Відкрито кримінальне провадження.
14 травня під час розслідування кримінального провадження співробітники поліції провели санкціонований обшук в селі Кузнецівка Розівського району. За місцем мешкання чоловіка 1956 року народження поліцейські виявили та вилучили корпус гранати «РГД-5» і 27 набоїв.
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 74 злочини у сфері незаконного поводження зі зброєю.
Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку у гаражі мешканця Запоріжжя поліцейські виявили і вилучили зброю, боєприпаси та наркотичні засоби.
Відділ комунікації поліції Запорізької області