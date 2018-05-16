Запорізькі рятувальники отримали оновлений пожежний автомобіль

15 травня вогнеборці 4 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Запорізькій області отримали оновлений пожежний автомобіль після капітального ремонту. Друге життя отримала АЦ-40 на шасі ЗІЛ-131.
В рамках капремонту для авто виготовили нову цистерну, боковини, рами та насосні відсіки.
Рятувальники щодня виїжджають на ліквідацію різних надзвичайних подій, які вимагають значних людських та технічних ресурсів. Але з часом техніка починає зношуватися та потребує оновлення.
Головне управління, власними силами, на базі Частини технічної служби, проводить ремонти та заміну агрегатів пожежної та спеціальної техніки. Крім цього, рятувальники вживають всі необхідні заходи для забезпечення надійної працездатності та готовності до використання автомобілів та обладнання.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області