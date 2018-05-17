Бійці звільнились в запас

16 травня, у військовій частині 3029 Національної гвардії України відбулося останнє звільнення в запас 18 військовослужбовців строкової служби призову ІІ-2016.
Після проведення інструктажу щодо безпечної подорожі додому, військовослужбовці поспілкувались з офіцерами фінансової та юридичної служби полку, військові психологи провели із бійцями які звільняються в запас анонімне опитування з метою аналізу якості військової служби. Далі на плацу військової частини гвардійців подякували за сумлінну службу, видали службові характеристики та військові квитки.
«Служба йде і час минає, вчора був у солдатському строю, а вже сьогодні я вертаюся додому. Скільки всього цікавого відбулося за ці півтора року, буде що згадати і розповісти друзям…» – поділився солдат Олександр Сліпко.