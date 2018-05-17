Інформація оприлюднена на Інтернет-ресурсах щодо дій поліції не відповідає дійсності

На деяких Інтернет-ресурсах розміщено публікацію про те, що нібито поліцейські склали протокол на громадянина за висловлювання проти країни-агресора. Інформація не відповідає дійсності.
15 травня на Інтернет-ресурсах «Zanoza» (http://zanoza-news.com/?p=116032) та «ZaБор» (http://zabor.zp.ua/www/node/55924) опублікована інформація про те, що поліцейські склали адмінпротокол на запорізького депутата за нецензурні висловлювання про Путіна під час акції з нагоди вшанування Дня Перемоги.
Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності.
9 травня громадянин 1980 року народження висловлювався нецензурною лайкою в публічному місці в присутності дітей та осіб похилого віку, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих у День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Поліцейські стосовно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Останній претензій до поліції не мав та припинив чинити правопорушення.
«Зухвала поведінка в громадському місці неприпустима і це принципова позиція поліції. Складений адміністративний протокол жодного відношення до висловлювань в бік країни-агресора відношення не має, – зазначив начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров. – Громадяни повинні поважати один одного, ввічливо ставитись до осіб похилого віку, бути взірцем для нашого підростаючого покоління. Тому під час масових заходів і не тільки, поліція буде на всі правопорушення реагувати миттєво та згідно чинного законодавства, не зважаючи на статус чи вік громадянина»
Нагадаємо, що це не єдиний адміністративний протокол, який був складений поліцейськими під час охорони громадського порядку 9 травня. Загалом під час проведення масових заходів було зареєстровано 9 фактів порушень чинного законодавства, а саме використання забороненої символіки. Крім того, завдяки проведеній профілактичній роботі та превентивним діям поліцейських спільно з іншими правоохоронними органами та громадськістю, з понад 30 громадянами, інших правопорушень допущено не було.
Вкотре прохання до журналістів об’єктивно подавати інформацію та, перед тим як робити «сенсацію», звертайтесь за офіційним коментарем до відділу комунікації поліції Запорізької області.
Відділ комунікації поліції Запорізької області