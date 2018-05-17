НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РІВНІ

16 травня на площі Покровській в Оріхові під час урочистостей з нагоди Дня Європи вітали студентку Оріхівського коледжу ТДАТУ Марію Рабош та її тренера Олександа Крата. Третьокурсниця була чемпіонкою України з гирьового спорту серед студентів вищих навчальних закладів і виконала норматив кандидата у майстри спорту України.
Відмінні результати вона показала на чемпіонаті світу з гирьового спорту серед студентів і чемпіонаті Європи серед юніорок та жінок у місті Цельє (Словенія). У трьох номінаціях та у ваговій категорії до 60 кг дівчина здобула три золотих нагороди.
Чемпіонку світу і Європи Марію Рабош та її тренера Олександра Крата привітала зі спортивними досягненнями секретар міської ради Алевтина Лепетченко. Тренеру було вручено Почесну грамоту від виконкому Оріхівської міськради, а Марії– сертифікат на оздоровлення та відпочинок.
Тамара Курочкіна
м. Оріхів