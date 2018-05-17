На Запоріжжі поліцейські вилучили гранату, рушницю та набої

Під час операції «Зброя і вибухівка» працівники поліції вилучили зброю і боєприпаси у Приазовському та Оріхівському районах.
Співробітники кримінальної поліції та дільничні офіцери Приазовського відділення поліції під час санкціонованих обшуків вилучили з незаконного обігу обріз мисливської рушниці та корпус гранати «Ф-1».
За місцем мешкання жителя смт Приазовське 1968 року народження правоохоронці виявили обріз мисливської рушниці. А в будинку чоловіка 1960 року народження в селі Федорівка Приазовського району дільничний офіцер вилучив корпус гранати «Ф-1».
Обидва фігуранти раніше вже притягались до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.
Також поліцейські провели санкціонований обшук на території домоволодіння мешканця села Ясна Поляна Оріхівського району. У раніше засудженого чоловіка правоохоронці вилучили 111 набоїв.
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року правоохоронці розкрили 76 злочинів у сфері незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.
Нагадаємо, що працівники ГУНП в Запорізькій області і патрульної поліції на території Запорізької області у дванадцяти громадян вилучили наркотичні засоби та корпуси гранат.
Відділ комунікації поліції Запорізької області