Поповнення новобранцями з Миколаєва

16 травня, до військової частини 3029 Національної гвардії України прибуло чергове поповнення з Миколаївської області для проходження строкової військової служби.
По прибутті до військової частини хлопців відвели до речового складу, де їм видали майно та обмундирування. Молоді бійці відвідали лазню, помились та побрились. Після чого командування частини привітали хлопців з прибуттям та розповіли про службово-бойові завдання, які виконує частина.
«Ось і настав ще один відповідальний момент в моєму життя, півтора роки служби в Національній гвардії, півтора роки служби своїй країні!» – поділився новоприбулий Микола Тимченко.
В вечорі хлопці вперше почують команду «Відбій» та ляжуть спати у солдатській казармі. А далі на хлопців чекає курс підготовки молодого бійця та прийняття Військової Присяги, після якої вони стануть справжніми захисниками батьківщини.