Співробітники Запорізької митниці встановили митних порушень майже на 12 мільйонів

Співробітники Запорізької митниці встановили митних порушень майже на 12 мільйонів

За чотири місяці 2018 року фахівці Запорізької митниці ДФС викрили адміністративних порушень у митній сфері на суму майже 12 мільйонів гривень, що на 1,3 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Під час проведення аналітично-пошукових заходів виявлено 164 випадки недотримання митних правил. Стосовно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян заведені справи про порушення митного законодавства України, це на 32 матеріали більше, ніж торік.

Упродовж січня-квітня співробітники митниці розглянули 99 справ, за результатами яких накладені штрафи на суму понад 7,5 мільйона. Судові органи винесли рішення у 32 справах про конфіскацію предметів правопорушень загальною вартістю 534 тисячі та застосування санкцій на суму 366 тисяч.

Крім того, митники вживали заходи щодо попередження та протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, захисту авторських та суміжних прав правовласників. Лише у квітні дев’ять разів призупинялося митне оформлення товарів, які потенційно містили об’єкти права інтелектуальної власності. Після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг та промислових зразків, митне оформлення було завершено.

До митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності включено 30 нових об’єктів.

Запорізька митниця ДФС

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