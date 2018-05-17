Співробітники Запорізької митниці встановили митних порушень майже на 12 мільйонів

За чотири місяці 2018 року фахівці Запорізької митниці ДФС викрили адміністративних порушень у митній сфері на суму майже 12 мільйонів гривень, що на 1,3 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Під час проведення аналітично-пошукових заходів виявлено 164 випадки недотримання митних правил. Стосовно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян заведені справи про порушення митного законодавства України, це на 32 матеріали більше, ніж торік.
Упродовж січня-квітня співробітники митниці розглянули 99 справ, за результатами яких накладені штрафи на суму понад 7,5 мільйона. Судові органи винесли рішення у 32 справах про конфіскацію предметів правопорушень загальною вартістю 534 тисячі та застосування санкцій на суму 366 тисяч.
Крім того, митники вживали заходи щодо попередження та протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, захисту авторських та суміжних прав правовласників. Лише у квітні дев’ять разів призупинялося митне оформлення товарів, які потенційно містили об’єкти права інтелектуальної власності. Після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг та промислових зразків, митне оформлення було завершено.
До митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності включено 30 нових об’єктів.
Запорізька митниця ДФС