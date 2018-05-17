Ситуація з вивезенням сміття почала поліпшуватися. Переходимо до брендових пакетів, розпочинається встановлення нових контейнерів

Питанням вивезення сміття з території приватного сектора і багатоповерхової житлової забудови була присвячена нарада, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк. Представники компанії «Вельтум-Запоріжжя» доповіли про реалізацію заходів щодо поліпшення вивезення ТПВ (твердих побутових відходів), зміни правил роботи в приватному секторі, залучення нової техніки і так далі. Зазначалося, що ситуація з вивезенням ТПВ стабілізується, але попереду ще багато роботи.
Відкриваючи нараду, міський голова Володимир Буряк зазначив, що організація збору та вивезення сміття є одним з ключових завдань комунальних служб. Однак сьогодні як у городян, так і у міської влади залишається багато питань до того, як працює ця система.
– Ніхто не буде хвалити комунальні служби за своєчасний вивіз сміття. Це щоденна робота, яка повинна виконуватися. У той же час у разі виникнення проблем завжди будуть питання. Головний критерій оцінки – реакція городян на цю роботу. Запоріжці, виходячи з під’їзду, повинні бачити чисте подвір’я, своєчасно очищені від сміття контейнери, – сказав Володимир Буряк.
В ході наради зазначалося, що в місті дійсно виникли збої з вивезенням сміття. В першу чергу в приватному секторі. Підприємство «Вельтум-Запоріжжя» працює над поліпшенням ситуації. Залучено вісім одиниць додаткової великогабаритної техніки. Прийнято рішення про використання з 1 червня брендових пакетів для вивезення сміття з приватного сектора. Вже з наступного тижня планується розпочати встановлення додаткових контейнерів. Всього буде виставлено 230 нових контейнерів.
При цьому питання в зв’язку з вивезенням сміття є не тільки до «Вельтуму-Запоріжжя», а й до профільних міських департаментів, районних адміністрацій міської ради, керуючих компаній. Вони стосуються своєчасного прибирання контейнерних майданчиків, укладання договорів на вивезення сміття мешканцями приватного сектора, підприємцями, що здійснюють господарську діяльність на території Запоріжжя, вивезення будівельного і великогабаритного сміття.
– Це спільна робота районних адміністрацій, департаментів, комунальників, керуючих компаній. Якщо її немає, то результату не буде. Тільки спільними зусиллями можна отримати ефект щодо поліпшення вивезення сміття, який побачать і городяни, – підкреслив Володимир Буряк.
Як приклад міський голова навів ситуацію зі своєчасним прибиранням контейнерних майданчиків, за яку відповідно до укладених договорів відповідають керуючі компанії. Якщо прибирання своєчасно не виконується, то сміття розносить по всій прилеглій території. Зараз налагоджено взаємодію в цьому питанні «Вельтум-Запоріжжя» і керуючих компаній, але окремі збої все одно трапляються.
Генеральний директор ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» Ігор Бурчак розповів, що з 128 кварталів приватного сектора відставання з вивезенням ТПВ зберігається в 14. В основному термін такого відставання становить зараз один-три дні. Всі проблемні квартали включені в першочерговий графік вивезення сміття.
– Раніше відставання у вивезенні сміття в проблемних кварталах приватного сектора становило два тижні. За дорученням міського голови роботи були активізовані, залучено додаткову техніку. Ситуацію вдалося стабілізувати. 19 травня ми повинні повністю увійти в графік в приватному секторі, – заявив Ігор Бурчак.
Генеральний директор ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» також нагадав, що з 1 червня вивезення сміття з приватного сектора буде здійснюватися тільки в брендових пакетах. Їх надають безкоштовно тим, хто уклав договір на вивіз сміття і оплатив послугу. Отримати пакети можна у квартальних або на самому підприємстві (якщо квартальні відсутні).
Міський голова Володимир Буряк також нагадав про те, що компанія «Вельтум-Запоріжжя» неодноразово зверталася з приводу коригування тарифів на вивезення ТПВ. Економічні причини для цього є – підвищення вартості палива, запасних частин, зростання розміру мінімальної заробітної плати і так далі.
– Позитивні зміни з вивезенням сміття видно. Це підтверджують і голови районних адміністрацій. Робота триває, про що було сказано сьогодні. Запоріжці повинні отримати повноцінну послугу, переконатися в тому, що сміття вивозиться вчасно. Час для цього ще є. Тільки після цього ми зможемо повернутися до питання про коригування тарифу. Для цього, підкреслю, є економічні причини, – зазначив Володимир Буряк.