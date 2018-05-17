У приватних секторах Запоріжжя сміття будуть вивозити за новими правилами

У Запоріжжі вирішать проблему з вивезенням сміття із приватного сектора. Вона з’явилася у результаті того, що ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» прийняло рішення припинити надавати абонентам фірмову тару для вивезення сміття. Сміття споживачам пропонувалося фасувати для вивезення у звичайних пакетах. Через деякий час на підприємстві зрозуміли, що це стало помилкою.
Жителі, у тому числі ті, що не уклали договір з підприємством, складали мусор у власну тару. З’явився надлишок сміття, вивезення якого не оплачувалося. Як наслідок – стихійні звалища поблизу будинків у приватному секторі.
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк доручив підприємству «Вельтум» вирішити проблему. На підприємстві прийнято рішення – повернутися до фірмової тари. С 1 червня 2018 року знову вводяться брендові пакети зеленого кольору. Їх вартість входить в тариф за вивезення сміття, тому їх видаватимуть безкоштовно тим хто оплатив послугу. Передбачено 2 великих або 4 маленьких пакети на одну прописану людину.
– На моїй ділянці 900 домівок. В останній час виникають серйозні збої в графіці вивезення відходів. І це напряму пов’язано з тим, що зняли пакети з логотипом. Тепер кожен, хто оплатив або не оплатив за вивезення відходів, виставляє свої великі пакети в тому обсязі, який він хоче. Я погоджуся, що треба знову перейти на пакети з логотипом, щоб був порядок, як і раніше, – розповіла голова квартального комітету №1 Олександрівського району Запоріжжя Светлана Мазурова.
Для роботи в приватному секторі підприємство орендує 6-7 одиниць додаткової техніки. Але зараз через перевантаження сміттям вона не справляється з обсягами, відбуваються збої в графіку вивезення.
– Ми людям проговорили і розповідали, що є норма накопичення на одну людину – вона приблизно дорівнює 200 літрів на людину. Наприклад, один прописаний мешканець повинен виставляти десятилітровий пакет. Але люди в приватному секторі стали виставляти обсяги, розраховані не на три людини, а на десять. И ми отримали стихійне звалище. Машина при тому, що повинна зібрати за день три квартали, не встигає очистити навіть один квартал на день, тому що відходів в 5 разів більше. А біля деяких будинків навіть в 20 разів більше. Машини стали перевантажуватися, ламатися, – розповів генеральний директор ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» Ігор Бурчак.
Зараз працівники підприємства ліквідують всі стихійні звалища, які утворилися біля приватних будинків. Вивозять сміття, яке накопичилося у приватному секторі, залучаючи додаткову техніку. Обяціють до 1 червня надолужити згаяне. Однак з 1 червня буде вивозитись виключно сміття у брендованій тарі.