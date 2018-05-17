У Запоріжжі під час масового заходу поліцейський отримав поранення

Під час акції «Веселковий флешмоб» у Запоріжжі пролунав вибух петарди. Поранено поліцейського. Правопорушника, який її кинув у натовп затримано.
16 травня у Запоріжжі на бульварі Шевченка біля будівлі Запорізької міської ради відбулась акція «Веселковий флешмоб» в підтримку прав представників ЛГБТ у суспільстві.
Під час заходу один з громадян кинув у натовп учасників петарду та намагався втекти. Поліцейські миттєво зреагували та затримали правопорушника.
В результаті вибуху поранення отримав поліцейський. Його з рваною раною нижньої кінцівки доставлено до міської лікарні.
Зловмисника 1972 року народження затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нікому не дозволено наносити тяжкі тілесні ушкодження, чинити правопорушення та злочини стосовно громадян та поліцейських. Правоохоронці на кожен факт реагуватимуть миттєво та згідно чинного законодавства.
Відділ комунікації поліції Запорізької області