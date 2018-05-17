У Запорізькій області піротехніки знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

За минулу добу група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучила та знешкодила 2 мінометні міни 82 мм,120 мм та 8 артилерійських снарядів калібру 152 та 76 мм часів минулих війн, які виявили місцеві мешканці під час проведення земельних робіт в Токмацькому районі.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу на приватній території
16 травня о 22:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного подвір’я в провулку Кольцевому в Олександрівському районі сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль «Honda CR-V» та зовнішнє облицювання будинку на загальній площі 15 кв. м.
О 23:07 вогнеборці локалізували займання, а о 00:05 – повністю ліквідували.
Під час пожежі господарі знаходилися вдома. Постраждалих немає. Причина встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
За добу на території області рятувальники ліквідували 5 пожеж в екосистемах
За добу до Служби порятунку «101» надійшло 5 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 1,14 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 5 одиниць техніки та 20 рятувальників.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.