У Запорізькій області піротехніки знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

У Запорізькій області піротехніки знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

За минулу добу група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучила та знешкодила 2 мінометні міни 82 мм,120 мм та 8  артилерійських снарядів калібру 152 та 76 мм часів минулих війн, які виявили місцеві мешканці під час проведення земельних робіт в Токмацькому районі.

Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета

– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;

– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу на приватній території

16 травня о 22:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного подвір’я в провулку Кольцевому в Олександрівському районі сталася пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить  легковий автомобіль «Honda CR-V» та зовнішнє облицювання будинку на загальній площі 15 кв. м.

О 23:07 вогнеборці локалізували займання, а о 00:05 – повністю ліквідували.

Під час пожежі господарі знаходилися вдома. Постраждалих немає. Причина встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.

За добу на території області рятувальники ліквідували 5 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 5 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 1,14 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 5 одиниць техніки та 20 рятувальників.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.

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