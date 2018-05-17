У ЗНУ обговорили Концепцію розвитку педпрацівників для Нової української школи

У Запорізькому національному університеті відбулося розширене засідання колегії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, на якому учасники впровадили Концепцію професійного розвитку педагогічних працівників області. Участь у засіданні взяли начальники районних, міських відділів та управлінь освіти, уповноважені особи з питань освіти об’єднаних територіальних громад, директори закладів професійно-технічної, позашкільної освіти, закладів освіти інтернатного типу, керівники ЗВО. Участь у засіданні взяли начальники районних, міських відділів та управлінь освіти, уповноважені особи з питань освіти об’єднаних територіальних громад, директори закладів професійно-технічної, позашкільної освіти, закладів освіти інтернатного типу, керівники ВНЗ. Запорізький національний університет представляли: перший проректор Олександр Бондар, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, керівник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Юлія Паскевська та інші.
У своїй доповіді директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Озерова окреслила коло проблемних питань, які потребують першочергового вирішення в умовах запровадження Концепції Нової української школи. Треба зазначити, що базою для проведення такого масштабного регіонального заходу став саме Запорізький національний університет, адже він виступає флагманом підготовки педагогічних, науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації у Запорізькому регіоні. На це звернули увагу представники Департаменту освіти і науки, ректорату вишу, а також гості. Так, у доповіді проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександра Гури йшлося про те, що представники університету здійснюють широкомасштабну профорієнтаційну діяльність як у закладах освіти, так і проводять численні заходи для викладачів (безкоштовні тренінги, семінари для вчителів шкіл, що відбуваються кілька разів на рік на факультетах, тощо).
Вдалим доповненням до проведення цього важливого заходу стала масштабна тематична виставка, підготовлена працівниками наукової бібліотеки ЗНУ. В її експозиції були представлені новітні підручники та методичні матеріали, що мають допомогти освітянам області в реалізації Концепції Нової української школи. Серед іншого, там були презентовані й наукові праці працівників вишу. Учасники заходу високо оцінили інформативність і багатоплановість книжкової виставки.
Для довідки. Із понад 45 тисяч працівників освіти Запорізького регіону більше 30 тисяч становлять педагогічні та науково-педагогічні працівники. Рівень кваліфікації різних категорій педагогічних працівників протягом останніх п’яти років погіршився. Зокрема, це стосується відсутності в частини педагогічного персоналу вищого освітнього рівня магістра, спеціаліста. Загалом немає жодного шкільного предмета, що на 100 % був би забезпечений вчителями-магістрами чи спеціалістами.
Прес-служба ЗНУ