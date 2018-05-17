За добу водна поліція Запоріжжя виявила двох браконьєрів

Працівники водної поліції та рибного патруля Запоріжжя на Запорізькому водосховищі протягом доби виявили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову.
16 травня о 00:20 поліцейські відділення в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області спільно з інспектором рибного патруля міста Запоріжжя на Запорізькому водосховищі біля села Тернівка Вільнянського району виявили мешканця того ж села 1969 року народження. Чоловік здійснював вилов живих біоресурсів в брід сіткою лісковою. Громадянин виловив сазанів, судака, окунів, карасів, лящів та раків.
А о 3:30 на верхньому б’єфі річки Дніпро по вулиці Санаторній міста Запоріжжя правоохоронці виявили місцевого мешканця 1975 року народження, який здійснював з човна вилов риби карп лісковою сіткою.
Стосовно обох правопорушників складено адміністративні протоколи за ознаками ч.4 ст.85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу).
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
Загальна сума збитків завданих рибному господарству складає майже 8500 грн.
Нагадаємо, що правоохоронці на Запорізькому водосховищі річки Дніпро протягом доби виявили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову.
Відділ комунікації поліції Запорізької області