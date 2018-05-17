Запорізька поліція розшукала зниклого безвісти неповнолітнього

Інспектори поліції ювенальної превенції встановили місцезнаходження підлітка, який зник у Хортицькому районі Запоріжжя.
15 травня до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що зник хлопець 2001 року народження, який навчається у Будівельному центрі професійно-технічної освіти. Неповнолітній залишив гуртожиток навчального закладу і його місцезнаходження невідоме.
Цього ж дня працівники поліції ювенальної превенції розшукали підлітка. Він знаходився у знайомих. З хлопцем правоохоронці провели профілактичну бесіду та повернули до навчального закладу.
Всього з початку року на території Запорізької області розшукано 228 дітей,
з яких 116 – малолітні.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські взяли участь у родинному святі.
Відділ комунікації поліції Запорізької област