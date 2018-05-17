Запорізькі поліцейські приєдналися до Всесвітнього дня вишиванки

Сьогодні співробітники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області прийшли на роботу не в формі, а у вишиванках. Поліцейські підтримують патріотичне свято, як і мільйони українців.
17 травня відзначається Всесвітній день вишиванки – патріотичне свято, яке покликане об’єднати жителів різних куточків України у прагненні зберегти традиції носіння національного одягу.
Працівники гарнізону Запорізької поліції приєднались до свята, вдягнувши вишиванку.
«Від усього особового складу вітаю українців з Днем вишиванки. Бажаю кожній родині благополуччя, миру, злагоди та порозуміння, а також процвітання нашої Батьківщини»,- зазначив начальник Головного управлінні Національної поліції в Запорізькій області Сергій Коміссаров.
Для українців вишиванка – оберіг, генетичний код нації. У ній хрестили немовля. Дарували коханим на заручини. У вишитих сорочках ховали воїнів. Раділи й сумували. Це спадок роду, реліквія, яка несе особисте відчуття «національної ідентичності».
Відділ комунікації поліції Запорізької області