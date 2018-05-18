2 червня пройде Всеукраїнської Ходи на захист прав дітей і сімей

У суботу, 2 червня 2018 року, в Києві тисячі громадян зберуться для участі у щорічній Всеукраїнській Ході на захист прав дітей і сімей, яка відбудеться під гаслом: «Щаслива родина – здорова Україна!».
Збір всіх охочих долучитися до Ходи розпочнеться о 9:45 на Софійській площі, де відбудуться святковий концерт та розваги для дітей. Після цього з 11:00 учасники Ходи на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройдуть центром столиці до площі Конституції, що біля Верховної Ради.
Цього року Всеукраїнська Хода на захист прав дітей і сімей відбудеться вже втретє. Акція проводиться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських і благодійних організацій України.
Мета Ходи:
Звернути увагу суспільства та влади на моральні і духовні основи сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, необхідні для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей.
В Україні вже давно назріло питання підвищення рівня державної сімейної політики. Адже органи влади разом із громадськістю не повинні стояти осторонь таких суспільних кричущих проблем як:
сурогатне материнство, яке знецінює життя дитини до рівня товару (що заборонено у багатьох країнах Європи на відміну від України);
заохочення до абортів, зокрема на етапі діагностики, замість створення умов для виношування кожної вагітності;
недостатній розвиток інфраструктури для сімей з дітьми, а також для інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями;
законодавче просування ідей гендерної ідеології, яка спотворює поняття “статі” та “гендерної рівності”, як рівності прав чоловіків і жінок, пропагуючи натомість протиприродні аморальні одностатеві стосунки та розбещуючи дітей;
недостатнє обмеження реклами пива, слабоалкогольних напоїв та алкоголю, зловживання якими стає причиною домашнього насильства та інших злочинів;
недружня до сім’ї інформаційна політика;
збільшення розлучень і, як наслідок, неповні сім’ї, в яких діти не отримують належної любові та виховання.
Згідно останніх соціологічних досліджень, 98,6 % українців поставили сім’ю на перше місце своїх життєвих пріоритетів. Водночас сім’я є найбільшою цінністю для українців серед усіх інших соціальних і особистих благ (дані Центру Разумкова).
Інформаційна довідка про організаторів:
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворена у грудні 1996 року як міжконфесійна інституція з метою об’єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України і координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами.
До складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних організацій, серед яких православні, греко- і римсько-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об’єднання і 1 міжцерковна організація. Відтак Рада Церков представляє біля 95 % усіх релігійних організацій України.
Координатор Ходи:
о. Матеуш Адамскі
+38 098 500 60 26
ukraine4family@gmail.com