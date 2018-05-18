На Запоріжжі поліцейські викрили вандала

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який пошкодив меморіал на місці поховання загиблих воїнів у Другій світовій війні.
16 травня до Більмацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено пам’ятник, який встановлений на місці поховання невідомих солдатів Другої світової війни в селі Березівка. Зловмисник викрав частину мідної обшивки.
Працівники сектору кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець Пологівського району 1987 року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.
На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Комунарському районі Запоріжжя співробітники карного розшуку затримали місцевого мешканця, який відбирав мобільні телефони у неповнолітніх.
Відділ комунікації поліції Запорізької області