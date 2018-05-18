На Запоріжжі потерпілий затримав крадія

До шести років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який скоїв крадіжку з будинку в місті Бердянськ. Триває перевірка на причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території міста.
17 травня невідомий проник до будинку в місті Бердянськ та скоїв крадіжку. Зловмисника затримав господар помешкання та передав його працівникам поліції охорони.
Підозрюваним виявився чоловік 1985 року народження. Останній раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів та місяць назад повернувся із місць позбавлення волі.
На сьогодні фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває перевірка на причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території Бердянська.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 2741 крадіжку.
Нагадаємо, що співробітники карного розшуку затримали мешканця Запоріжжя, який відбирав мобільні телефони у неповнолітніх.
Відділ комунікації поліції Запорізької області