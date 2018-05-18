У Запоріжжі стартував квест для представників мас-медіа «Створи власну територію безпеки»

До Дня журналіста Головне управління ДСНС України у Запорізькій області та обласна організація Національної спілки журналістів України організували квест з цивільного захисту для представників мас-медіа «Створи власну територію безпеки». Соціальними партнерами змагань виступили ПАТ «Запоріжсталь», Група компаній «Фокстрот», Аквапарк «Острів скарбів», Зоопарк «Сафарі», ТОВ «Хладар-Техсоюз» та компанія «Кіссон».
Сьогодні, 18 травня квест проходить на території ЗНВК «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю. Місце проведення обрано не випадково, адже вже 15 років ця надзвичайна школа є своєрідною кузнею майбутніх рятувальників, які загартовуються психологічно та фізично, і вже у такому юному віці здатні рятувати людські життя. Головними суддями змагань виступають діти – учасники Всеукраїнського громадського руху «Школа безпеки», які за принципом «молодший-старшому» навчать дорослих створювати територію безпеки навколо себе.
Важливо у своїй професійній діяльності завжди керуватися принципами безпеки та свободи. Ми сподіваємося, що сьогоднішній захід буде вельми корисним для вас, ваших колег-журналістів та ваших родин і отримані знання та навички допоможуть уникнути біди. Бажаю усім правильного настрою та сили. Хоча чемпіон всього один, не буде жодного переможеного. Кожен у чомусь буде кращим» – привітав учасників квесту директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки ПАТ «Запоріжсталь» Ігор Черняк.
Під час урочистої церемонії відкриття квесту вихованці комплексу провели флеш-моб для учасників, аби зарядити команди духом змагання та перемоги. Також, для усіх присутніх виступала команда козацького бойового мистецтва «СПАС». Діти, як завжди, вразили глядачів своїм умінням бути швидкими, точними та майстерними.
Сьогодні за звання журналіста-чемпіона цивільного захисту змагатимуться 7 команд всеукраїнських та регіональних ЗМІ. На разі, учасники беруть участь у майстер-класах, на яких судді демонструють як правильно виконувати усі завдання, які доведеться пройти. Випробувати себе журналістам необхідно у дев’яти естафетах, які розташовані на шкільному подвір’ї та стадіоні.
Побажаємо командам наснаги та перемоги! На старт!
У Запоріжжі стартував квест для представників мас-медіа «Створи власну територію безпеки»
До Дня журналіста Головне управління ДСНС України у Запорізькій області та обласна організація Національної спілки журналістів України організували квест з цивільного захисту для представників мас-медіа «Створи власну територію безпеки». Соціальними партнерами змагань виступили ПАТ «Запоріжсталь», Група компаній «Фокстрот», Аквапарк «Острів скарбів», Зоопарк «Сафарі», ТОВ «Хладар-Техсоюз» та компанія «Кіссон».