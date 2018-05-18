У Запорізькій області двоє зловмисників виловили риби на суму понад 45 тисяч гривень

Працівники водної поліції на Каховському водосховищі виявили двох чоловіків, які з човна сітками виловили понад 250 рибин. Відкрито кримінальне провадження.
17 травня близько 01:30 співробітники відділення поліції в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області на Каховському водосховищі поблизу Запорізької атомної електростанції виявили мешканців Кам’янсько-Дніпровського району 1982 та 2000 років народження, які в нерестовий період з гумового човна з навісним двигуном забороненим знаряддям лову – лісковою сіткою, виловили 265 лящів. Сума збитків завданих рибному господарству складає понад 45000 гривень.
Човен, сітки та незаконний вилов вилучено.
Відкрито кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, що працівники водної поліції та рибного патруля Запоріжжя на Запорізькому водосховищі протягом доби виявили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову.
Відділ комунікації поліції Запорізької області