Увага! Зміни в законодавстві

Особам, які не обліковані у центрі зайнятості, органи соціального страхування «автоматом» розраховуватимуть дохід в три прожиткових мінімуми – 5 тис. 286 грн. Такі зміни в програмі надання субсидій почали діяти з 1 травня 2018 р.
Не є ні для кого секретом, що чимало українців працюють за кордоном, при цьому в Україні вважаються безробітними. Гроші в сім’ю надходять, держава субсидію надає, а інколи такі люди ще й допомогу з безробіття отримують в Україні.
Тож, згідно чинного законодавства для безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості запропоновано два варіанти – чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, або органи соціального захисту автоматично рахуватимуть таким людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень (1762*3) – якщо вони хочуть користуватися соціальною допомогою. Також необхідно буде сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний.
В Мінсоцполітики переконані, це стимулюватиме українців до офіційного працевлаштування, вирівняє соціальну несправедливість та спонукатиме усіх декларувати зароблені за кордоном кошти.
Додаткво: Станом на 17 травня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 17,6 тис. осіб, з них 12,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
З початку травня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 163 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовуються 125 безробітних, які перебували на обліку.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.