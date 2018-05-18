Володимир Гройсман: «У міського голови Запоріжжя є серйозні плани реконструкції аеропорту»

Сьогодні у Верховній Раді України відбулась «Година запитань до Уряду». Одне з запитань до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана стосувалося Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» та ремонту його злітно-посадкової смуги.
Один з народних депутатів України повідомив, що у 2017 році злітно-посадкову смугу запорізького аеропорту ремонтували, а в цьому році знову основну злітно-посадкову смугу закривають на ремонт. Прозвучала пропозиція перевірити якість виконання робіт та використання бюджетних коштів.
Відповідаючи на запитання, Володимир Гройсман відзначив, що Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» знаходиться у комунальній власності міста. У міської влади, міського голови Володимира Буряка є плани розвитку, реконструкції Міжнародного аеропорту «Запоріжжя».
– У міського голови є дуже серйозні плани його реконструкції. Я вважаю, що повітряні ворота Запоріжжя дуже важливі. Переконаний, що регіон має отримати якісну злітну полосу, аеровокзал і так далі, – сказав Володимир Гройсман.
Голова Уряду зазначив, що перевірка за запитом народного депутата буде проведена. Для цього буде доручено залучити фахівців державної будівельної інспекції та інших спеціалістів, у разі необхідності.
Відзначимо, у 2017 році у Запоріжжі було виконано ремонт близько чотирнадцяти тисяч квадратних метрів основної злітно-посадкової смуги. Їх виконувала спеціалізована організація, яка має необхідний досвід, техніку. Ремонтувалися найбільш пошкоджені ділянки, адже загальна площа основної злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» складає понад сто тисяч квадратних метрів.
Роботи виконувалися з дотриманням технології. Пошкоджені плити вирізали з допомогою спеціалізованого обладнання. Потім на це місце встановлювали каркас з арматури, який заливали бетоном. Також було відновлено частину стиків між плитами.
За інформацією директора КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Віктора Біскупського, ремонт було виконано якісно. Відремонтовані ділянки витримали перепади температури взимку, збільшення кількості рейсів. Відновлення вони не потребують. Ремонт необхідний там, де у минулому році не проводився.
Адже в останній раз капітальний ремонт злітно-посадкової смуги запорізького аеропорту проводився у 1982 році. Вона майже вдвічі перевищила нормативний строк експлуатації, який складає двадцять років. Злітно-посадкову смугу вдається підтримувати у придатному технічному стані, однак вона потребує періодичного поточного ремонту.
У цьому році планується відремонтувати понад сім тисяч квадратних метрів покриття злітно-посадкової смуги. Знову наголосимо, обрано найбільш проблемні ділянки, які не ремонтувалися у 2017 році. Роботи стартують 26 травня та триватимуть до 14 червня.
Відзначимо, у Запоріжжя є плану будівництва нової злітно-посадкової смуги. Однак вартість робіт, разом з необхідним обладнанням, складає близько 1,2 мільярди гривень. У бюджеті міста коштів для цього недостатньо. Запоріжжя розраховує у цьому питанні на підтримку Державного бюджету, Кабінету Міністрів. Не потрібно забувати, що Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» вже включено до державної програми розвитку аеропортів України.
У понеділок, 21 травня, під час робочої поїздки до Києва, міський голова Володимир Буряк планує обговорити перспективи фінансування будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» з держбюджету в Кабінеті Міністрів України, у тому числі і з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Про це міський голова повідомив під час наради з питань розвитку аеропорту, яка відбулась у міськвиконкомі 15 травня.
Володимир Гройсман: «У міського голови Запоріжжя є серйозні плани реконструкції аеропорту»
Сьогодні у Верховній Раді України відбулась «Година запитань до Уряду». Одне з запитань до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана стосувалося Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» та ремонту його злітно-посадкової смуги.