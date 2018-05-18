Волонтери “Флоренс”: допомагаємо з радістю.

У палаці культури «ЗАЗ» відбулося світле, красиве та яскраве дійство – дитячий інтегративний концерт для малюків з особливими потребами, влаштований Запорізькою обласною громадською організацією «Флоренс».
Перед концертом в палаці працювали волонтери з численними програмами розваг для малечі: школа танців, караоке, студія модних зачісок, веселощі з кумедними клоунесами, армреслінг та багато інших.
Чому саме концерт інтегративний? Тому що учасниками та глядачами його були діти з особливими потребами, але разом з цілком здоровими дітками з різних творчих колективів міста та області.
Мету такого підходу пояснила директорка «Флоренс» Людмила Романенкова.
– Коли діти виступають та взаємодіють разом, то неможливо дати визначення, де дитина звичайна, а де – з особливими потребами, та й діти не бачать різниці поміж собою, – зауважила пані Людмила.
Запорізькій обласній громадській організації «Флоренс» нещодавно виповнилось 14 років. Запоріжцям вона відома як така,що надає соціальну, психологічну, та педагогічну допомогу різним верствам населення. Та найбільш зворушливою є власна програма організації, що стосується допомоги дітям з аутичним синдромом та іншими складними психічними та неврологічними розладами.
Програма має несподівану назву «Кенгуру», саме тому, що кенгуру виношує в сумці власну малечу на протязі кількох місяців, поступово привчаючи до навколишнього світу. На сьогоднішній день в центрі «Флоренс» за цією програмою виховуються та соціалізуються 15 чудових малюків з особливими потребами. Ось і в цей день заключним виступом інтегративного концерту був їх виступ на сцені разом з вихователями та волонтерами.
Такий концерт «Флоренс» влаштовує дев’ятий рік поспіль. Цього разу на заході був присутній поважний гість із Німеччини доктор Дітер Дамерінг. Він є одночасно науковим керівником «Флоренс», частковим спонсором, другом , керівником програми «Кенгуру» з німецької сторони. Разом з ним на концерті були присутні члени ради директорів аналогічної німецької громадської організації «Кіндерфордермерк», яка також опікується малечею з особливими потребами. Обмін досвідом між запорізькою і німецькою спорідненими організаціями сприяє підвищенню ефективності їх діяльності в інтересах дітлахів з особливими потребами.
Олександр Максимов( текст і фото)