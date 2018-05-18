Запорізька митниця підтримує ефективний діалог з бізнесом

Перші підсумки розширення співпраці контролюючих органів та бізнесу були розглянуті за участю керівництва обласної влади, фіскальної служби та запорізьких підприємств-експортерів. Захід відбувся за участю голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля, начальника Запорізької митниці ДФС Олексія Мужева, заступника начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Анни Пужай-Череди.
Як відзначив очільник облдержадміністрації, останнім часом покращилася ситуація із розмитненням товарів і сировини на Запорізькій митниці, до митного обслуговування на території області повернулися великі та середні підприємства. Костянтин Бриль наголосив, що для максимально ефективної роботи з наповнення бюджетів за рахунок митних платежів необхідно залучити невеликі запорізькі підприємства, які все ще розмитнюються на території інших областей.
У свою чергу, керівник митниці підкреслив, що одним з ключових завдань митних органів є усунення бюрократичної тяганини і штучних затримок під час митного оформлення та двосторонній діалог із суб’єктами господарювання.
– Сьогодні Запорізька митниця створює достатні умови для комфортного ведення зовнішньоекономічної діяльності. Порівняно з минулим роком товарообіг збільшився на 27 відсотків і склав майже 1,2 мільярда доларів. А за рахунок залучення до митного оформлення запорізьких експортерів, які раніше здійснювали митні процедури на інших митницях, надходження до бюджету зросли на 655 мільйонів гривень. Розпочали обслуговуватися у Запорізькій митниці 64 суб’єкти господарювання, додатково залучено понад 38 мільйонів митних платежів, – підкреслив Олексій Мужев.
Крім того, за результатами першого півріччя у рамках митного експерименту планується перерахувати близько 300 мільйонів гривень на ремонт запорізьких доріг, що сприятиме розвитку інфраструктури регіону.
Головне управління ДФС у Запорізькій області