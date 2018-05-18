Запорізькі підприємства збагатили бюджети на 157 мільйонів гривень рентної плати

За січень-квітень 2018 року підприємства Запорізької області сплатили до бюджетів майже 94 мільйони гривень рентної плати за спеціальне використання води. Рівень надходжень порівняно з минулорічним зріс на 45,7 мільйона.
Згідно з бюджетним розподілом до державного бюджету надійшло 51,6 мільйона, до місцевих скарбниць – 42,2 мільйона.
Найбільші відрахування забезпечили платники м. Енергодар – близько 72 мільйонів та м. Запоріжжя – понад 10 мільйонів.
Усього в регіоні зареєстровано майже 3,3 тисячі суб’єктів господарювання – платників ренти за спецвикористання води.
Нагадаємо, відповідно до змін у законодавстві з початку 2018 року платниками рентної плати за спеціальне використання води є тільки первинні водокористувачі, тобто підприємства, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води (ст. 42 Водного кодексу України).
Також з початку року до бюджетів усіх рівнів спрямовано 63 мільйони гривень рентної плати за користування надрами, у тому числі до державного бюджету – 46 мільйонів, до місцевих – 17 мільйонів.
У Запорізькій області 622 підприємства здійснюють видобуток корисних копалин. При цьому значні надходження зафіксовані від платників Василівського та Михайлівського районів – 50,3 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 3,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,3 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області