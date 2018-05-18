Запорізькі поліцейські вживають вичерпних заходів, направлених на протидію домашнього насильства

З початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області зареєстрували 1405 заяв та повідомлень про вчинення правопорушень та інші події, пов’язаних з домашнім насильством.
7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», в якому запроваджено комплексний підхід та визначено систему заходів щодо запобігання та протидії фізичному, психологічному та сексуальному насильству в сім’ї.
Відповідно до нього, постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні (наречені, подружжя, колишнє подружжя, мати, батько, діти, їх батьки, брати, сестри, нерідні батьки, опікуни, піклувальники, їхні діти, прийомні діти, діти-вихованці, інші родичі до двоюрідного ступеню зв’язку, особи, які спільно проживали або проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі, їх діти та батьки) та особи, які проживають разом (будь-які інші родичі, люди, які пов’язані спільним побутом, мають спільні права та обов’язки).
Постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свідок (очевидець) такого насильства.
У разі вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалі мають право звернутися із відповідною заявою (повідомленням) як до органів поліції за місцем свого проживання (перебування), так і до виконавчих комітетів сільських і селищних рад, органів опіки та піклування, навчальних закладів (якщо постраждалі — діти), установ охорони здоров’я. Аби отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого з цих органів.
Таким чином, законодавство запроваджує нові заходи, які можуть бути застосовані до кривдника у разі здійснення ним домашнього насильства, або погрози його здійснення. Такі заходи мають захищати осіб, які постраждали від домашнього насилля та попереджувати його.
Співробітники Управління превентивної діяльності поліції Запорізької області разом з працівниками відповідних служб міськрайдержадміністрацій постійно вживають заходи щодо своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та у яких можливе вчинення насильства і жорстоке поводження з дітьми. Постійно вживаються заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
Поліцейськими винесено 684 офіційних попередження про неприпустимість учинення насильства в сім’ї та складено 835 адміністративних протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цією статтею передбачено відповідальність за вчинення домашнього насильства, за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення. Слідчими підрозділами відкрито 105 кримінальних проваджень за ст. 125 КК України «легкі тілесні ушкодження».
Нагадуємо, що правоохоронці цілодобово приймають інформацію про випадки сімейного насильства чи жорстокого поводження з дітьми.
У разі якщо ви, чи ваші рідні стали жертвами насильства звертайтесь до територіальних відділів/відділень поліції ГУНП в Запорізькій області або за телефоном «102».
Відділ комунікації поліції Запорізької області